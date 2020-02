Fellner-Scherz über Aschermittwoch in „Adolf-Hitler-Halle": FPÖ klagt

In der Sendung am Montag erörterten Fellner und die Innenpolitik-Journalistin Isabelle Daniel die bevorstehenden Aschermittwoch-Auftritte von Hofer in Ried und seinem Vorgänger an der FPÖ-Spitze Heinz-Christian Strache bei der „Allianz für Österreich" im Wiener Prater. „Um 19 Uhr werden die beiden in die Arena ziehen: Der Herr Hofer in Ried, in die was i wos, Adolf-Hitler-Halle oder wie heißt das dort?" fragte Fellner. „Lachend, scherzhaft", wie er betont. Und Daniel habe ja das „sofort korrigiert auf Jahnturnhalle". Fellner hält fest: „Es war ein Scherz, auf jeden Fall nicht böse gemeint. Und ich habe niemals behauptet, die FPÖ tagt in der Adolf-Hitler-Halle oder Norbert Hofer spricht in der Adolf-Hitler-Halle."