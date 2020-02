St. Anton am Arlberg – Bei einem Streit zwischen zwei Hotelangestellten in St. Anton ist ein 22-jähriger Mann in der Nacht auf Montag im Gesicht schwer verletzt worden. Ein Streit mit einem 25-jährigen Mitarbeiter in einem Personalzimmer war eskaliert und in ein Handgemenge ausgeartet, teilte die Polizei am Dienstag mit. (TT.com)