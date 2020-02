Faschingswagen in Kundl brannte lichterloh

Kundl – Keine schönen Erinnerungen an den diesjährigen Faschingsdienstag dürften die Besitzer eines Faschingswagens in Kundl haben: In der Nacht auf Mittwoch geriet der Wagen aus noch unbekannter Ursache in Brand und wurde mit dem gesamten Inventar vollständig zerstört. Auch der hintere Teil des vorgespannten Traktors und die angrenzende Holzfassade einer Halle wurden leicht beschädigt.