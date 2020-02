Lady Gaga kündigt neue Single „Stupid Love“ an

Los Angeles – Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga (33) meldet sich mit einer neuen Single zurück. In ihren sozialen Medien postete sie am Dienstag (Ortszeit) ein Foto von einem Plakat mit rosa Kussmund und der Aufschrift Love. Dazu der Hinweis, dass ihre neue Single „Stupid Love“ um Mitternacht am Freitag (US-Ostküstenzeit) erscheinen würde.