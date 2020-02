Katzen von Brücke geworfen, auf Bäume gehängt: Bayerns Polizei sucht Tierquäler

Landsberg am Lech – Im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech hat ein Tierquäler offenbar mehrere Katzen getötet. Fotos, die dem Deutschen Tierschutzbund Bayern vorliegen, zeigen, wie tote Katzen mit schweren Wunden im Gebüsch liegen oder an Bäumen hängen. Nach Angaben des Deutschen Tierschutzbunds hat ein Lkw-Fahrer die Kadaver entdeckt und den Landesverband informiert.