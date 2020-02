„Antimuslimischer Rassismus" auch durch namhafte ÖVP-Politiker

Wien – Die Organisation SOS-Mitmensch hat am Mittwoch zum zweiten Mal den von ihr erstellten Bericht über „antimuslimischen Rassismus“ in der österreichischen Spitzenpolitik präsentiert. Insgesamt wurden darin für das vergangene Jahr 21 Vorfälle dokumentiert und analysiert. Veränderungen gebe es zum einen in der Art und Weise, zum anderen bei den Akteuren, wie Sprecher Alexander Pollak in einer Pressekonferenz erklärte.

Waren 2018 alle Vorfälle ausschließlich FPÖ-Politiker zuordenbar, seien diesmal auch Aktionen von ÖVP-Politikern erfasst worden. Als Beispiel führte Pollak die aktuellen ÖVP-Minister Karoline Edtstadler und Gernot Blümel an. Als Beleg dafür liefert der Bericht ein Twitter-Posting Edtstadlers, indem sie anregt, „alle Muslime, die nach Österreich kommen, zu einem Besuch in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen zu verpflichten“. Damit habe sie alle Muslime unter den „Generalverdacht des Antisemitismus“ gestellt, so der Befund von SOS-Mitmensch. Und Blümel habe in seiner Funktion als Wiener ÖVP-Obmann das Phänomen „Gewalt an Schulen“ alleine auf „arabisch-und türkischstämmige Familien“ reduziert.