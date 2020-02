Politischer Aschermittwoch live: Strache verkündet Kandidatur für DAÖ

Wien – Der „Politische Aschermittwoch“ ist heuer breit bespielt wie selten. Denn neben den zwei aus dem freiheitlichen Lager stammenden Veranstaltungen gibt es auch zwei aus der SPÖ. Das meiste Interesse gilt freilich dem DAÖ-Event in der Prater Alm in Wien, wo Heinz-Christian Strache seinen Antritt bei der Wahl in der Bundeshauptstadt verkünden dürfte.