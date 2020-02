100 Jahre Arbeiterkammer: „Wir brauchen Gerechtigkeitsschub"

„Österreich braucht einen Gerechtigkeitsschub", sagte Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl am Mittwoch in einer Pressekonferenz zum Jubiläum. Es sei jetzt wieder an der Zeit, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, das habe die AK vor 100 Jahren bei ihrer Gründung getan, das tue sie heute und das werde sie auch in Zukunft machen.