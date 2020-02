Cluster kreativ.land.tirol wird neues Netzwerk für Tiroler Kreativwirtschaft

Aktuell zählen in Tirol knapp acht Prozent oder 3.300 Unternehmen zur Kreativwirtschaft, die 9.500 Beschäftigten erwirtschaften jährlich rund eine Mrd. Euro Umsatz und eine Bruttowertschöpfung von 478 Mio. Euro. Für etablierte Branchen ist die Kreativwirtschaft mittlerweile wichtiger Innovationstreiber, gerade auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung. "Im jetzt neu eingerichteten Cluster kreativ.land.tirol bündeln wir die Unterstützungs- und Serviceangebote, die wir in den letzten Jahren etabliert haben, damit die Kreativunternehmen noch professioneller miteinander und mit Unternehmen aus anderen Branchen kooperieren und wachsen können. Mit einer eigens eingesetzten Clustermanagerin bekommen die vielseitigen Unternehmen der Kreativwirtschaft zudem eine zentrale Ansprechpartnerin", so Tirols Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf.

Finanziert wird der Cluster kreativ.land.tirol zu gleichen Teilen aus dem bestehenden Tiroler Clusterprogramm, also mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der EU (EFRE), sowie von der Wirtschaftskammer Tirol und der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in der WK Tirol. Räumlich ist er derzeit in der Standortagentur Tirol angesiedelt. Dadurch profitiert der neue Cluster kreativ.land.tirol von der langjährigen Expertise der Standortagentur Tirol hinsichtlich Clusterarbeit und Innovationsmanagement. "Außerdem können sich Kreativunternehmen ohne Reibungsverluste direkt mit den über 400 Unternehmen aus den bestehenden Clustern austauschen, was direkt auf das primäre Ziel einzahlt, Kreativwirtschaftsunternehmen mit Unternehmen aus anderen Branchen eng zu vernetzen", erklärt Marcus Hofer, Geschäftsführer der Standortagentur Tirol.