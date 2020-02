Mehr als 6000 Menschen traten aus evangelischer Kirche aus

Wien – Auch die Evangelische Kirche hat im vergangenen Jahr in Österreich einen Mitgliederrückgang zu verzeichnen gehabt. Wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Statistik hervorgeht, erklärten 6081 Personen ihren Austritt, während 773 in die Evangelische Kirche A.B. (Augsburger Bekenntnis) eintraten. Zum Jahreswechsel gehörten 271.296 Personen der Evangelischen Kirche A.B. an (2018 waren es 278.221).