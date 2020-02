Bein in Gips: Bayern-Star Lewandowski fällt vier Wochen aus

München – Bayern-Star Robert Lewandowski fällt mit einer Verletzung für vier Wochen aus. Der Pole habe sich „einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk“ zugezogen, teilte der Bundesliga-Spitzenreiter am Mittwoch mit. Die Verletzung hatte Lewandowksi beim 3:0-Erfolg der Münchner im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea erlitten. Das Bein werde nun zehn Tage mit einem Gipsverband ruhiggestellt, danach solle bereits das Aufbautraining beginnen, hieß es in der Mitteilung. Lewandowski hatte beim klaren Sieg der Bayern in London den Treffer zum Endstand erzielt. (dpa)