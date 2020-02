Arbeitsunfall in Silz: 57-Jähriger stürzte rund 30 Meter in Wald ab

Silz – Ein 57-Jähriger ist am Mittwoch in Silz bei Holzarbeiten in einem Waldstück rund 30 Meter abgestürzt und wurde dabei verletzt. Es kam gegen 11 Uhr zu dem Unfall, als er versuchte, mit einem Radbagger einem Stock auszuweichen. Daraufhin geriet er über den Rand des Forstweges hinaus, berichtet die Polizei.