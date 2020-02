Nur Sachschaden: Unfall auf Fernpassstraße in Biberwier endete glimpflich

Biberwier – Glimpflich endete ein Unfall am Mittwochvormittag in Biberwier. Ein 18-jährige Deutsche war gegen 9 Uhr auf der Fernpassstraße aus Reutte kommend in Richtung Fernpass unterwegs, als sie in einer Rechtskurve kurz vom dem Lermooser Tunnel auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte die Lenkerin mit einem entgegenkommenden Lkw.