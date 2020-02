FPÖ-Aschermittwoch in Ried: Der Name Strache fiel nicht

Ried im Innkreis – Beim traditionelle Politischen Aschermittwoch der FPÖ in Ried im Innkreis hat heuer erstmals der neue Bundesparteichef Norbert Hofer die Hauptrede gehalten. Seinen Vorgänger Heinz-Christian Strache, der zeitgleich bei einer Veranstaltung der DAÖ in Wien seine Kandidatur für die Wien-Wahl verkündete , erwähnte er mit keinem Wort.

Hofer, der seine Ansprache selbst verfasst hat, während Straches Aschermittwoch-Reden der vergangenen 14 Jahre aus der Feder von Klubobmann Herbert Kickl stammten, zog erwartungsgemäß gegen die neue Regierung ins Feld: "Was ist der Unterschied zwischen einem Theater und der türkis-grünen Bundesregierung?", fragte der Dritte Nationalratspräsident sein Publikum. Antwort: "In einem Theater werden gute Schauspieler schlecht bezahlt". Dem ehemaligen Koalitionspartner ÖVP warf er vor, dass es ihm "niemals um die ganz großen Themen" gehe, sondern immer nur um den Machterhalt, "das haben wir gelernt". Aber: "Ich glaube, dass das Projekt Kurz scheitern wird, weil es eine hohle Nuss ist."

Auch fliege er "mit großem Vergnügen" und fahre gerne Motorrad, so Hofer. "Aber ich glaube auch, dass ich mehr für die Umwelt tue als die meisten Grünen", weil er sein eigenes Obst und Gemüse anbaue, seinen eigenen Strom erzeuge und Wasser aus dem Brunnen habe. In seiner Rede kam er dann auf die Vorwürfe gegen ihn rund um des Bestellung des Asfinag-Aufsichtsrats Siegfried Stieglitz zu Sprechen und beteuerte seine Unschuld, denn jeder der ihn, Hofer, kenne, wisse, "ich habe nie von jemandem etwas verlangt".

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform.

Außenpolitisch plädierte Hofer für eine Allianz mit den Visegrad-Staaten. Denn "Orban ist der Mann, auf den man sich verlassen kann, nicht Macron, nicht Juncker, nicht von der Leyen". Auch die AfD bekam verbale Unterstützung: Dass in Thüringen ein Kandidat sein Mandat nicht annehmen dürfe, weil er auch von der AfD gewählt worden sei, sondern jemand, der in der SED dabei gewesen sei, sei "eine Schande", so Hofer.