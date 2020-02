Vail – Anna Gasser hat sich bei den US Open der Snowboard-Profis in Vail mit der zweitbesten Note für das Slopestyle-Finale am Freitag (19.00 Uhr MEZ) qualifiziert. Besser bewertet als die Big-Air-Olympiasiegerin aus Kärnten (71,35 Punkte) wurde am Mittwoch nur Vorjahressiegerin Zoi Sadowski Synnott (NZL/75,15).