Frontalkollision in Gries im Sellrain: Zwei Leichtverletzte, L234 kurzfristig gesperrt

Gries im Sellrain – Zwei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Gries im Sellrain gefordert. Gegen 10.45 Uhr war ein 36-jähriger Autolenker auf der L234 von Juifenau in Richtung Gries unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle verlor. Die entgegenkommende 70-Jährige bemerkte dies und bremste, konnte jedoch einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern.