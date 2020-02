Nassereith – Schwere Verletzungen an der linken Schulter trug eine 50-jährige Snowboarderin aus Deutschland am Mittwochvormittag davon. Sie war gegen 11 Uhr auf der schwarz markierten Piste Nummer 14 im Skigebiet Kühtai mit einem anderen Snowboarder zusammengeprallt. Während der 16-jährige Franzose unverletzt blieb, musste die Frau in einer Arztordination weiter versorgt werden. (TT.com)