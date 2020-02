Pflege: Streiks in 28 Tiroler Sozialbetrieben haben begonnen

Wien, Innsbruck – Den Warnstreiks in der Sozialwirtschaft haben sich mittlerweile österreichweit mehr als 400 Betriebe angeschlossen. Das teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Am Donnerstag soll es in Wien eine groß angelegte Streikdemo geben, zu der mehr als 1000 Menschen erwartet werden.

Auch in Tirol haben die ersten von insgesamt 28 Protestmaßnahmen begonnen. Warnstreiks gab es am Mittwoch bei der Lebenshilfe – Tirols größtem Sozialwirtschaftsbetrieb – in Reutte, Landeck, Ötztal Bahnhof, Innsbruck, im Zillertal und in Telfs. Laut der Betriebsratsvorsitzenden Sonja Föger-Kalchschmied seien die Streiks zu den aktuellen Verhandlungen die ersten der Lebenshilfe in ihrer Geschichte. „In unserem Bereich werden Großteils nur Teilzeitbeschäftigungen ausgeschrieben. Dabei handelt es sich um eine psychisch und physisch herausfordernde Tätigkeit, gleichzeitig ist die Bezahlung besonders für Teilzeit-Kräfte zu gering, um davon leben zu können.“