LASK heiß auf Achtelfinale, Salzburg träumt von historischer Aufholjagd

Auf der Erfolgswelle surfend will der LASK erstmals in der Clubgeschichte ins Achtelfinale eines Europacup-Bewerbs einziehen. Die Athletiker haben sich im Sechzehntelfinale der Europa League gegen AZ Alkmaar mit einem 1:1 vor einer Woche eine gute Ausgangsposition für das heutige Rückspiel (18.55 Uhr/live Puls 4) im Linzer Stadion geschaffen.

Selbstvertrauen hat die Mannschaft von Valérien Ismaë­l nach dem guten Auswärtsspiel mit einem späten Gegentor, der Ablöse von Serienmeister RB Salzburg an der Tabellenspitze der Bundesliga, dem Europa-­League-Gruppensieg im Herbst und der starken Europacup-­Heimbilanz in den jüngsten zwei Saisonen mit sechs Siegen in sieben Spielen genug.