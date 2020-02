Letztes Heimspiel für die Haie? Der Nervenkrimi biegt ins große Finale

Von Alex Gruber

Innsbruck – Die These von Endspielen, die den „Do or die“-Charakter tragen, wurd­e im Laufe der Qualifikationsrunde der Erste Bank Eis­hockey Liga schon strapaziert. Und vor den letzten beiden Spielen gegen Linz und in Villac­h am Samstag geht es im Kampf um ein Play-off-Ticket wirklich um die Wurst.

„Wir müssen beide Spiel­e gewinnen und sehen, was passiert“, spielt der zur Stund­e blendend aufgelegte HCI-Routinier John Lammer­s darauf an, dass man das Schicksal nicht mehr selbst in den Händen hält, denn bei etwaiger Punktegleichheit wären aufgrund des besseren Grunddurchgangs ja sowohl Znojmo als auch Fehervar – die Ungarn kämpfen heute noch um ihre Minimalchance – vor den Haien gereiht.

EBEL - Spielplan am Donnerstag Pick Round, 9. Runde 19.15 Uhr: KAC - HCB Südtirol 19.15 Uhr: Graz99ers - Vienna Capitals Qualifikationsrunde, 9. Runde 19.15 Uhr: HC Innsbruck - Black Wings Linz (live auf Sky) 19.15 Uhr: Dornbirner EC - VSV 19.15 Uhr: Fehervar AV19 - HC Znojmo

„Linz ist das nächste größte Match in dieser Saison“, notiert Lammers, der in der ersten Sturmreihe wieder mit seinen kongenialen Partnern Tyler Spurgeon und Jesper Thörnberg vorangehen will: „Wir werden alles versuchen, um dem Team zu helfen.“

Dass die Black Wings, die seit letzter Runde ebenso wie Villach fix für das Viertelfinale qualifiziert sind, heute in der Tiwag-Arena lockerlassen werden, glaubt keiner. Vielmehr geht es im Haifischbecken darum, wieder den eigenen Leistungszenit zu erreichen. „Es kommt jetzt viel auf unsere mentale Einstellung an. Wir brauchen ein gutes Nervenkostüm und müssen zwei Siege erzwingen. Einfach wird es nicht, aber ich denke, wir sind für diese Aufgaben bereit“, schwört Headcoach Rob Palli­n seine Mannen ein.

TT-ePaper gratis testen und 2 VIP-Tickets für das Electric Love Festival gewinnen Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent