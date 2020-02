„Stanton Freeride by Ski-Club-Arlberg“: Auf dem Rendl ging es rund

Was mit einer Clubmeisterschaft des Ski-Clubs Arlberg vor zwei Jahren begonnen hatte, avancierte am vergangenen Wochenende zum neu kreierten „Stanton Freeride by Ski-Club-Arlberg“ – ein offener Freeride-Wettkampf für Ski-Artisten zwischen zehn und 18 Jahren. Dabei ließen es am Rendl 45 Fahrer aus acht Nationen ordentlich krachen. Die Lokalmatadoren vom Arlberg sorgten dabei mit sechs Podestplätzen für Furore. (t.w.)