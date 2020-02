Zum zehnten Mal geht es bei Mondschein die Streif hinauf

Am Samstag ist es wieder so weit: Um 18.30 Uhr fällt in Kitzbühel der Startschuss für die zehnte Auflage des Streif Vertical Up. Die Teilnehmerzahl ist dabei auf 1000 Starter begrenzt und die Plätze sind nahezu komplett ausgebucht. Ziel ist es, die originale Streif-Abfahrt mit ihren 3,312 km und 860 Höhenmetern so schnell wie möglich von unten nach oben zu bezwingen. Den Clou an der Geschichte stellen die Regeln dar – denn es gibt keine. Jedes Material ist erlaubt, solange es aus eigener Kraft angetrieben wird. (TT)