Post startet bei neuer bank99 mit Verlusten

Die Post hatte Ende 2019 eine Kapitalerhöhung in der Höhe von 24 Millionen Euro durchgeführt und damit die Mehrheit von 80 Prozent an der früheren Grawe-Tochter übernommen. Die Grazer Wechselseitige blieb mit 20 Prozent beteiligt. Der Start ist per 1. April 2020 geplant.