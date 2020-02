Fensterhersteller Wick insolvent, 314 Dienstnehmer betroffen

Vorchdorf - Der Fensterhersteller Wick Fenster & Sonnenschutz GmbH mit Sitz in Vorchdorf in Oberösterreich ist insolvent. 314 Dienstnehmer und rund 360 Gläubiger sind betroffen, berichtete der KSV1870 am Donnerstag. Die Passiva dürften sich Schätzungen zufolge auf rund 10,5 Mio. Euro belaufen. Um eine Sanierung bewerkstelligen zu können, wird nun ein Investor gesucht.