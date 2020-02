Neues Labor an Medizin Uni untersucht Eisenstoffwechsel

Innsbruck – In Innsbruck wurde am Donnerstag ein neues „Christain Doppler Labor (CD) für Eisen- und Phosphatbiologie“ unter der Leitung des Gastroenterologen und Hepatologen Heinz Zoller eröffnet. Das bereits siebente CD-Labor der Medizinischen Universität Innsbruck seit 2015 erforscht den Zusammenhang einer Behandlung von Eisenmangel mit der daraus häufig resultierenden Senkung des Phosphatspiegels.

Gemeinsam mit seinem Industriepartner Pharmacosmos A/S zielt Heinz Zoller nun in den kommenden Jahren darauf ab, potenzielle neuartige Wirkstoffe für seltene Stoffwechselerkrankungen, für die Knochengesundheit und gegen Knochenmetastasen zu identifizieren, so die Medizin Uni in einer Aussendung.