„Be a Lady“: Cynthia Nixon rechnet in Video mit Sexisten ab

Los Angeles – Schauspielerin Cynthia Nixon lässt mit einem feministischen Video Dampf ab. Der Start ist noch eher ruhig: „Sei eine Lady, haben sie gesagt. Dein Rock ist zu kurz, dein Top ist zu lang, zeig nicht so viel Haut, zieh dir was über!“, sagt die 53-Jährige in dem knapp dreiminütigen Clip des Girls Girls Girls-Magazins.