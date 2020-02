Tesla-Fahrer klaut Strom aus Baustellen-Klo

Mettmann - Dass die Infrastruktur für Ladesäulen nicht perfekt ausgebaut ist, weiß man. Der Fall eines verzweifelten Tesla-Fahrerers in Mettman, die Kreisstadt liegt in der Nähe von Düsseldorf, zeigte dies aber auf eine sehr kuriose Art und Weise. Der Mann wurde von der Polizei dabei ertappt, als er Strom aus einer unversperrten Baustellen-Toilette zapfte.

Am vergangenen Sonntag gegen 19:30 Uhr lief auf der Leitstelle der Kreispolizei Mettmann ein Einbruchalarm der benachbarten und sich noch im Bau befindlichen Kreisleitstelle auf. Die herbeigeeilten Polizeibeamten staunten nicht schlecht: Vor einem geöffneten Bauzaun parkte ein weißer Tesla, aus dem ein Kabel durch die Baustellenumzäunung in einen dahinter liegenden unverschlossenen Toilettencontainer führte. Als die Beamten dem Kabel folgten, stellten sie fest, dass der Stecker in eine der Steckdosen in dem Container, gleich neben den Männerpissoirs, eingesteckt wurde - augenscheinlich, um das E-Auto wieder aufzuladen.