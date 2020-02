Einbrecher durchsuchte Büroräume in der Rossau und stahl Geld

Innsbruck – Die Innsbrucker Polizei sucht nach einem Einbrecher: In der Nacht auf Donnerstag war der Unbekannte über ein Fenster in ein Firmengebäude in der Rossau eingestiegen. Der Mann durchsuchte die Räume, brach Schubladen auf. Am Ende nahm er eine Geldkassette und Bargeld mit. Der Schaden: einige tausend Euro.