22 Stimmen: Anzengruber nun offiziell zu Innsbrucks Vize-Bürgermeister gewählt

Innsbruck – Mit der Wahl eines Vizebürgermeisters hat der Innsbrucker Gemeinderat langsam Erfahrung. Seit der Wahl im April 2018 stand dieser Punkt gestern zum dritten Mal auf der Tagesordnung. Dem Publikumsandrang tat die Routine gestern keinen Abbruch. Das lag einerseits an der Wahl von Hannes Anzengruber und andererseits wohl auch am Abschied von Franz Gruber. So marschierte vor allem die ÖVP mit voller Mannschaftsstärke auf. Am Ende standen für Anzengruber, der der einzige Kandidat bei der geheimen Abstimmung war, aber nur 22 Stimmen. Es gab 15 Gegenstimmen und drei Enthaltungen.