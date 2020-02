Sturm und Schnee sorgten für Straßensperren in Tirol

Innsbruck, Reutte – Sturmtief „Bianca" zog in der Nacht auf Freitag auch über Tirol hinweg. Besonders betroffen war das Außerfern.

In Reutte stürzte eine Stunde vorher ein Baum auf die Schulstraße mitten im Ortsgebiet. Zu Schaden kam niemand.

Aber nicht nur der Sturm, sondern auch der Schnee sorgte für Probleme auf den Straßen. Ein Lkw blieb in den frühen Morgenstunden am Freitag auf dem Zirlerberg hängen. Die Straße war von 4 Uhr bis 5.30 Uhr nicht befahrbar.

Ein Lkw blieb in den frühen Morgenstunden am Freitag auf dem Zirlerberg hängen.

Kurz vor 1 Uhr wurde einer 25-Jährigen die rutschige Fahrbahn auf der Alpbacher Landesstraße zum Verhängnis. Sie verlor in der Nacht auf Freitag bei der Fahrt in Richtung Inneralpbach die Kontrolle über ihren Wagen und geriet über den Straßenrand hinaus. Das Auto stürzte in den Alpbach, wo es auf dem Dach liegen blieb. Die Einheimische konnte sich nicht selbst aus dem Wrack befreien.