Die lange Einkaufsnacht hat in Innsbruck ausgetanzt

„Nach sechs erfolgreichen Jahren mit ,Ganz Innsbruck tanzt‘ ist es an der Zeit, sich auf neue Veranstaltungen und Konzepte zu konzen­trieren. Der Innenstadtverein wird den Fokus zukünftig auf die Seitenstraßen der Innsbrucker Innenstadt legen, die leider zu oft vernachlässigt werden. Diese sollen durch kleinere Events bespielt werden“, heißt es in der Aussendung weiter. Thomas Hudovernik, Obmann des Innenstadtvereins, verweist diesbezüglich auf die Veranstaltung „Bella Italia“ am Bozner Platz, die künftig als Vorbild für weitere derartige Events dienen soll. Die Organisation werde – wenn gewünscht – gerne an das Innsbrucker Stadtmarketing übergeben, wie es auch von der Wirtschaftskammer Tirol präferiert wird, heißt es weiter. Bekanntlich hat auch das Stadtmarketing seine Shopping-Nacht.