24-Stunden-Testbetrieb für E-Scooter startet mit Frühlingsbeginn

Innsbruck – Kein Start des 24-Stunden-Testbetriebs für E-Scooter, solange die Nächte noch Minusgrade haben – darauf haben sich die privaten E-Scooter-Betreiber und die Stadt Innsbruck geeinigt. Im Stadtsenat im Dezember wurde ohne genaueres Datum ein Probebetrieb im März und April 2020 beschlossen. Da sowohl Stadt als auch Betreiber Interesse an sicheren Voraussetzungen für einen Probebetrieb haben, soll dieser erst mit Frühlingsbeginn (20. März) starten, teilte die Stadt am Freitag in einer Aussendung mit.

E-Scooter können in Innsbruck seit Mai vergangenen Jahres ausgeliehen werden. Der Verleih funktioniert mittels Smartphone-App. Relativ strikt sind die Regeln der Stadt, was die Betriebszeiten (6 bis 20 Uhr), die Geschwindigkeit und die Abstellmöglichkeiten betrifft. So können die Scooter etwa nicht direkt in der Altstadt, der Maria-Theresien-Straße oder am Bahnhof abgeholt und abgestellt werden. Die maximale Geschwindigkeit im Stadtgebiet beträgt 18 km/h, in Fußgängerzonen wird diese per GPS automatisch auf 5 km/h gedrosselt.