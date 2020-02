Junge Frau über Jahre zur Prostitution gezwungen: Zuhälter festgenommen

Als sie schließlich ankam, musste ihre Facebook-Bekanntschaft in Haft. Er gab sie an einen Zuhälter weiter. Der Bulgare tat erst einmal so, als würde er sich um die junge Frau kümmern. Doch schon bald musste sie für ihn als Prostituierte arbeiten – auf dem Straßenstrich und in Bordellen. Das leere Versprechen, ein Haus zu bauen und die Aussicht auf große Verdienstmöglichkeiten schienen die Frau zunächst zu überzeugen.