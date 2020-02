Gegen geparktes Auto geprallt: 58-Jähriger in Steinach verletzt

Steinach am Brenner – Ein 58-jähriger Mann ist Freitagfrüh bei einem Unfall in Steinach verletzt worden. Der Lenker war gegen 7.40 Uhr mit seinem Auto auf der Brennerstraße in Richtung Süden unterwegs, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen ein vor einem Wohnhaus abgestelltes Auto. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Fassade gedrückt.