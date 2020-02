Zitate der Woche: "Da fehlt's sowohl am Master als auch am Mind."

"Wir werden in Österreich mit einer generellen Arbeitszeitverkürzung das Licht abdrehen. Dann können wir uns alle weiße Leintücher umhängen und geordnet zum wirtschaftspolitischen Friedhof marschieren." ... Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer hat Todesangst vor der 35-Stunden-Woche [...] "Ich kenne das erstens einmal auch gar nicht." ... und will über sparsamen Mineralwasserkonsum in der Opernball-Loge nicht reden.

© GEORG HOCHMUTH