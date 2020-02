20-jähriger Autofahrer bei Frontalcrash im Mühlviertel getötet

Perg – Ein 20-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Naarn (Bezirk Perg) mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum gekracht und noch an der Unfallstelle verstorben. Der junge Fahrer war auf der Oberwagramer Gemeindestraße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.