Seniorin rast mit Auto in Menschengruppe in Essen: Zwölf Verletzte

Essen – In Essen ist eine Seniorin mit ihrem Auto in eine Menschengruppe an einer Bahnhaltestelle gefahren und hat dabei zwölf Menschen zum Teil schwer verletzt. Drei der Verletzten schwebten in Lebensgefahr, teilte die Polizei in der Ruhrgebietsstadt am Abend mit. Vier Menschen seien schwer, fünf weitere nur leicht verletzt worden.