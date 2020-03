Mehrere Frauen in Innsbruck sexuell belästigt: Polizei sucht weitere Opfer

Innsbruck – Nach mehreren Fällen von sexueller Belästigung in der Innsbrucker Innenstadt durch einen 40-Jährigen sucht die Polizei weitere mögliche Opfer. Der Mann berührte am Samstag gegen 22.30 Uhr mehrere Frauen in der Maria-Theresien-Straße auf Höhe des Hauses Nummer 10 unsittlich und sprach sie obszön an.