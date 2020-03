Rekordkulisse zum 50. Jubiläum des Ganghoferlaufs

Pünktlich zum 50er-Jubiläum dürfen sich die Veranstalter des Ganghoferlaufs über ein Rekord-Teilnehmerfeld in den Klassik-Bewerben freuen. Über 500 Langläufer stellten sich gestern in der Leutasch den Rennen über 25 und 50 Kilometer. Dazu waren es knapp 200 Kinder in den Nachwuchs-Bewerben. Und das, obwohl einige Nationen aufgrund der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus nicht teilnehmen durften, darunter auch Regionen Italiens. Organisator Siegfried Klotz resümierte mit einem reibungslosen Ablauf: „Es war ein perfekter Tag. Wir rechnen an diesem Wochenende mit einem Rekordfeld.“ Heute (ab 9.30 Uhr) folgen die Skating-Bewerbe. (rost)