Kellerduell zwischen WSG und Admira: Schlusslicht sollen andere sein

Gegenüber dem 2:0-Erfolg vor einer Woche gegen die Wolfsberger wird es kaum Änderungen geben. „Ob der zuletzt gelbgesperrte Grgic wieder in die Mannschaft kommt, lasse ich mir noch offen“, erklärte Silberberger, der den Fokus nach dem Trainerwechsel in der Südstadt auf die eigenen Stärken legte: „Die Admira ist jetzt ein wenig ein Schuss ins Dunkel, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Wir nehmen es, wie es kommt. Bei uns herrscht eine Aufbruchsstimmung.“