Mann nimmt 30 Geiseln in Einkaufszentrum auf den Philippinen

Manila – Ein ehemaliger Sicherheitsmann hat in einem Einkaufszentrum im Großraum der philippinischen Hauptstadt Manila Schüsse abgegeben und etwa 30 Menschen als Geiseln genommen. Hunderte Besucher und Angestellte wurden in Sicherheit gebracht. Zuvor waren aus der zweiten Etage Schüsse zu hören, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Ein Sicherheitsmann wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.