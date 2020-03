Vierjähriger ertrinkt in Fluss in Homberg

Homberg – Ein vierjähriges Kind ist am Samstag in Homberg (Schwalm-Eder-Kreis) in der Efze ertrunken. Der Bub hatte mit seinem Zwillingsbruder auf dem Kleingartengrundstück seiner Eltern am Fluss gespielt, wie die Polizei mitteilte. Beide gerieten dabei in die vom Regen angeschwollene Efze.