Zum Geburtstag gab’s den Rekord beim Ganghoferlauf

Leutasch – Das beste aller Geschenke wurde den Veranstaltern des Ganghoferlaufs gestern schon vor dem morgendlichen Startschuss auf der Teilnehmerliste serviert. Nach den rund 500 Langläufern in den Klassik-Bewerben und am Ende offiziell rund 300 Kindern im Nachwuchs-Bereich kamen gestern noch einmal mehr als 1000 Skating-Spezialisten zusammen. Am Ende hieß es dann wie erwartet: Über 1800 Starter – Rekord! Das beste Präsent zum 50. Geburtstag der Tiroler Traditionsveranstaltung.