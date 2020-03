Rückkampf fixiert: Fury und Wilder boxen im Juli erneut um WBC-Titel

Am 18. Juli wird es in Las Vegas zu einem dritten Kampf um den WBC-WM-Titel zwischen dem neuen WBC-Champion Tyson Fury (GBR/31) und dem entthronten US-Amerikaner Deontay Wilder (34) kommen. In Nevada hatte zuletzt Fury das zweite Duell durch technisches K.o. in der 7. Runde gewonnen. Der erste Fight hatte in Los Angeles unentschieden geendet.