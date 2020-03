Coronavirus: Skurrile Check-Ins und hohe Stornoquoten im Tourismus

Innsbruck, Rom, Paris – Die weiteste Verbreitung des Coronavirus in Europa ist derzeit in Italien, speziell Norditalien, festgestellt worden. Italiens Premierminister muss in diesen Tagen ständig schlechte Nachrichten verkünden: immer wieder neue Coronavirus-Infizierte, Todesfälle, Sperrzonen, Warnungen vor erheblichen wirtschaftlichen Einbußen. Ob in Venedig, Mailand, Südtirol oder Sizilien – bei Hoteliers im ganzen Land hagelt es Absagen. Der Verband der italienischen Reise- und Tourismusvereinigungen schätzt die kurzfristige Stornoquote auf rund 70 Prozent, berichtet die Internetplattform Wellness Heaven.