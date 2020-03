Griechische Polizei setzt Tränengas gegen Flüchtlinge ein

Lesbos - Auf der griechischen Insel Lesbos haben Polizisten am Montag Tränengas gegen Migranten eingesetzt, die gegen die katastrophalen Zustände im Flüchtlingslager Moria protestierten. Wie ein AFP-Fotograf berichtete, warfen einige der Demonstranten als Reaktion Wurfgeschosse in Richtung der Polizisten.

Die Demonstranten auf Lesbos hielten Banner mit Aufschriften wie "Wir sind keine Häftlinge" oder "Nichts Gutes (in) Moria" in die Höhe. Das Flüchtlingslager ist für 2.840 Menschen ausgelegt, inzwischen leben dort aber mehr als 19.000. Menschenrechtsorganisationen berichten regelmäßig von unmenschlichen Bedingungen und mangelnder medizinischer Versorgung in dem Camp.