Die Migrationsbewegungen an der Grenze zu Mexiko haben in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Auch wenn die USA signalisieren, dass sie derzeit keine Migranten - außer unbegleiteter Minderjähriger - aufnehmen wollen, drängen immer mehr Menschen in Richtung Vereinigte Staaten. Mehr dazu im News-Blog.