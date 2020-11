In einer Rede hat sich der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden in der Nacht an die Nation gewandt: Er erklärte sich nicht zum Sieger, zeigte sich aber zuversichtlich, dass der Sieg nur eine Frage der Zeit sei. Donald Trump zeigte unterdessen auf Twitter erste Zweifel an seinem Wahlerfolg. Alle aktuellen Informationen im Live-Blog.