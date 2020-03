Schlägerei vor Gasthaus in Scheffau: Zwei Verletzte

Scheffau – Verletzungen unbestimmten Grades trugen beide Beteiligte einer tätlichen Auseinandersetzung in Scheffau am Montagabend davon. Gegen 21 Uhr gerieten zwei Ungarn, 23 und ein 21 Jahre alt, aus unbekannter Ursache vor einem Gasthaus in Streit. Beide waren laut Polizei stark alkoholisiert, schließlich kam es zur tätlichen Auseinandersetzung.