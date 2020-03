Lage vor den Toren der EU "verschlimmert sich mit jeder Stunde"

Athen, Ankara, Damaskus – Die Lage an der Grenze zur Türkei in Griechenland verschlimmert sich nach Angaben des Leiters des griechischen Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung, Henri Bohnet, "mit jeder Stunde". Je mehr Menschen kämen, desto stärker wachse der Druck auf die EU, eine gemeinsame Lösung zu finden, welche letztlich zu einer Verteilung von Asylsuchen führen müsse, sagte er der APA.

Die vergangenen drei bis vier Jahre seien laut Bohnet "verschlafen" worden. In Europa gebe es keinen Konsens, wie man mit solchen Situationen umgehen solle und auch die Asylverfahren in Griechenland seien "alles andere als effizient" gewesen.

Der Leiter des Auslandsbüros mit Sitz in Athen glaubt aber nicht, dass sich die Situation von 2015 wiederholen wird. "Die Situation ist insofern anders, als Griechenland und andere Länder die Flüchtenden und die Migranten nicht durchwinken können, wie sie das in 2015 gemacht haben." Zudem sei die Balkanroute ja weitgehend gesperrt.

Dieser Ansicht schließt sich auch das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR an. Die Lage sei angespannt, aber kein Notstand für Europa, sagte der Sprecher des UNHCR in Deutschland, Martin Rentsch, dem Sender NDR Info. Gewalt gegen schutzsuchende Menschen könne nicht Europas Antwort sein. "Wichtig ist erstmal die unmittelbare humanitäre Hilfe, und dann muss es eine Möglichkeit geben, die griechisch-türkische Grenze zu managen", erklärte Rentsch. Es müsse weiterhin möglich sein, die Asylgesuche der Menschen zu überprüfen.

Laut Syrien-Expertin Petra Ramsauer hat sich die Lage in Syrien aktuell so dramatisch zugespitzt wie noch nie in neun Jahren Krieg. Die Eskalation in Idlib könnte dazu führen, dass Millionen weitere Flüchtlinge in die Türkei kommen. Bereits jetzt leben in der Türkei rund 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien.